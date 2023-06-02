صحيفة “ذا هندو”: إطلاق سراح 9 هنود اختطفهم متطرفون في الزاوية

أعلن السفير الهندي في تونس نغولخام جاثوم غانعتي، أن 9 مواطنين هنود، محتجزين في ليبيا منذ عدة أشهر، أطلق سراحهم بمساعدة مديرة المدرسة الهندية في بنغازي، تبسّم منصور.

وقالت منصور متحدثة من طرابلس لصحيفة “ذا هندو” الهندية: “لقد احتجزوا منذ 18 يناير 2023، واليوم رحبنا بهم في حفل صغير في المقر الرسمي للسفير الهندي في طرابلس”.

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته “الساعة 24” أن سفارة الهند في طرابلس لا تعمل حاليا، ولكن غانغتي هو المسؤول عن التطورات في ليبيا، مشيرا إلى أنه تم نقل المواطنين الهنود إلى فندق بالقرب من مجمع سفارة الهند، وتجري الترتيبات لإعادتهم إلى الوطن.

وأضاف السفير الهندي: “من طرابلس، مهما كانت الجهود التي بذلناها لم نحرز أي تقدم، وفي النهاية خطرت لنا فكرة للاتصال بالسيدة تبسّم منصور للمساعدة، وأود اليوم أن أعبر عن تقديري الكامل لمساهمتها في إطلاق سراح الهنود التسعة من خلال اتصالاتها في مجلس النواب والتي مكنتنا من تأمين عملية الإفراج”.

وكان الهنود التسعة على متن سفينة بالقرب من الساحل الليبي واحتجزهم متطرفون يعملون من مدينة الزاوية بالقرب من العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق من شهر مارس، لفت كارامبال الانتباه إلى القضية بعد أن تمكن من إرسال رسالة فيديو يطلب المساعدة من السلطات الهندية.

ولعبت تبسّم منصور وهي في الأصل من غوراخبور في ولاية أوتار براديش الهندية في وقت سابق دورًا مماثلاً في تحرير سبعة هنود في ليبيا في عام 2020، ومن المعروف أنها تتمتع بعلاقات محلية واسعة بسبب عملها المجتمعي في بنغازي، وقد ساعد ذلك في كل مرة تم فيها القبض على هنود في مواقف صعبة في البلد الذي تمزقه الصراعات، بحسب الصحيفة.

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