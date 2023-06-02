شاهد بالفيديو : الطيران المسير يستهدف مواقع في زوارة ويحلق بمدينتي صبراتة و الزاوية

أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة عن استهداف الطيران المسير لموقعين داخل مدينة زوارة وذلك ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والتي تستهدف أوكار التهريب بالشريط الساحلي.

وفي السياق، أفاد شهود عيان بأن الطيران المسير مازال يحلق بكثافة على مدينتي صبراتة والزاوية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس إن الحملة على الساحل الغربي “مدروسة”، مؤكدا رصد مواقع التهريب ومساراته.

وأوضح الدبيبة أن العملية الأمنية بمنطقة الساحل الغربي جاءت استجابة لنداء الأهالي لإنهاء وجود من سمّاهم “المجرمين”.

وقال: “سنلاحق كافة المطلوبين ولن نسمح لأحد بالدفاع عنهم” مؤكدا أن الطيران المستخدم في العملية الأمنية غرب ليبيا “مملوك لليبيين وقادته ليبيون”.

وكشف الدبيبة أن العمليات تتم على مرحلتين، الأولى الاستهداف بالطيران المسير والثانية القبض على المطلوبين.