الدبيبة : من يحاول إقفال الطريق أو إغلاق النفط ليس له عندنا إلا القصف

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس إن الحملة على الساحل الغربي “مدروسة”، مؤكدا رصد مواقع التهريب ومساراته.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة محمد الحداد لاستعراض الضربات الجوية بالطيران المسير على الزاوية أن: هذه العملية لا تختلف عن غزو دولة لدولة أخرى.

أبرز تصريحات الدبيبة :