قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس إن الحملة على الساحل الغربي “مدروسة”، مؤكدا رصد مواقع التهريب ومساراته.
وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة محمد الحداد لاستعراض الضربات الجوية بالطيران المسير على الزاوية أن: هذه العملية لا تختلف عن غزو دولة لدولة أخرى.
أبرز تصريحات الدبيبة :
- من يحاول إقفال الطريق أو إغلاق النفط ليس له عندنا إلا القصف والحد الذي سيتم تنفيذه.
- لم نستهدف أحدًا سياسيًا والمقصودين هم المجرمين ومن يدافع عنهم من سياسيين أو غيرهم هو مجرم مثلهم.
- من يتحدثون في الأخبار ولديهم صفات مسؤولة مجرمين وثبتت ضدهم وقائع تهريب مخدرات أو وقود أو بشر.
- هذه الضربات للتحذير فقط وعلى المجرمين في الزاوية أن يُسلموا أنفسهم وإلا سنتتبعهم بالطيران أو بالقوات البرية.
- سنوات الحرب تم استغلالها وتكونت لدينا عصابات إجرام من مهربين ومخربين أدخلوا الكوكايين وهربوا البنزين للخارج.
- لدينا عصابات إرهابية وإجرامية تساعد المهاجرين وتأخذ منهم الأموال فضلاً عن الأسلحة ومخدر الترامادول.
- اتخذنا قرارنا المدروس بناء على كشوف المطلوبين للنائب العام والتي تصل لـ2000 شخص أقل جريمة لديهم هي جريمة قتل.
- من تم قصفهم هم مهربي الوقود والبشر والمخدرات وممن عاثوا في الأرض فسادًا.
- نسقنا مع النائب العام للقبض عليهم ولن نسمح لأي شخص أو أي جهة أن تدافع عن هؤلاء المجرمين سواء كانت مشرعنة أو غير مشرعنة.
- هذه العملية تم دراستها وتم دراسة وتحديد مواقع وخطوط تهريب البشر والوقود ودخول الكوكايين.
- هذه الطائرات المستخدمة في العملية ملك للشعب الليبي ومن يوجهون هذه الطائرات الحديثة ليبيين تم تدريبهم عليها.
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