وزيرة العدل تلتقي المبعوث الأممي وتبحث معه عدة ملفات

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، يوم أمس الخميس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، وأهميتها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الإنتخابات.

ورحبت الوزيرة بالممثل الأممي مثمنة جهود البعثة في تعزيز ودعم الإستقرار في ليبيا، مؤكدة بأن وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى والجهات التابعة والخطوات التي إتخذتها الوزارة في إطار الإختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الإنتخابات.

وبدوره أكد باتيلي، على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لدعم الإستحقاق الإنتخابي في ليبيا ضمن المشاورات و اللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية وأهمية المسارات المعززة للإستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة مشيرا إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية.