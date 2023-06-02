| ابنة السنوسي تناشد لإخراج والدها المعتقل لحضور جنازة شقيقها

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2023/06/02 على الساعة 14:15

: ناشدت ابنة عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات القذافي، عبر قناتي “العربية” و”الحدث”، السلطات الليبية والليبيين للسماح لوالدها المعتقل بحضور جنازة شقيقها.

وكانت مصادر قد أكدت العثور على محمد عبد الله السنوسي، نجل رئيس جهاز مخابرات القذافي، مقتولا بالرصاص في مدينة سبها، وأنه ربما يكون قد اغتيل، فيما تحدث نشطاء عن مقتل نجل رئيس جهاز مخابرات القذافي بآلة حادة، خلال مشاجرة عائيلية في سبها.

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

وأجلت محكمة استئناف طرابلس في 15 مايو الجاري النطق بالحكم على السنوسي، إلى 5 يونيو المقبل، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع بعد تأجيلها يوم 9 مايو، بسبب عدم حضور المتهم للجلستين.

والسنوسي الذي كان الرجل الثاني في نظام القذافي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012، بعد أن سلمته موريتانيا إلى ليبيا عقب فراره إليها.

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