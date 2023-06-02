التكبالي: الشعب ملّ الحروب والعناد من أجل الحكم

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن عبد الحميد الدبيبة يريد حكم الغرب الليبي بالاتفاق مع من يحكم الشرق، ومن ثم يصبح الأمر سهلاً لتوحيد الجيش وهو ما يعتبر أمر “ممدوح” لكن أن يصل الأمر لإطلاق النار على مدنيين بدعوى محاربة الإرهاب فهذا أمر لا يمكن القبول به.

التكبالي قتل في مقابلة مع قناة “الغد” إن الوطن في خطر ومن يريد الوطن لا يتمسك بعناده، وعليه أن يعلم أن الحكم في يد الشعب، ومن يريد الحل فليذهب للمنحى الذي يريده الشعب.

وأشار إلى أن 6 مليون ونصف ليبي لا يستطيعون التحكم في 160 شخصاً يتحكمون في ليبيا الأن، ومن العار أنه لا يمكن للشعب الخروج للشوارع وفرض رأيه والتعبير عنه، غير أن الشعب خانع ويستسلم للمهانة والصمت بحسب قوله.

وأكد أنه إذا استمر الدبيبة على موقفه فسوف يخسر، وعليه أن يجلس ويحل المشكلة معهم وإذا أراد الحكم فليحتكم لرأي الشارع، وليترك الشعب يعيش فقد ملّ الحروب والعناد من أجل الحكم.