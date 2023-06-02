“الوطنية للنفط “تصدر قائمة بالحقول والآبار التي دخلت الإنتاج خلال عام 2023

الوطن | رصد

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط قائمة بأسماء الحقول والآبار النفطية التي دخلت الإنتاج بداية عام 2023

وأكدت المؤسسة ان ضمن الانجازات للعام الجاري إعادة فتح البئر الغازية CW04 حقل بحر السلام – شركة مليتة والذي بلغ معدل الإنتاجه 37 مليون قدم مكعب

اضافة الى حفر بئر استرجاعي ب4-49 -بحقل البوري بلغ انتاجه 1800 برميل يوميا وحفر بئر FC24 بلغ انتاجه 7200 برميل يوميا

وسجلت المؤسسة بئر استكشافي جديد في حوض غدامس بلغ انتاجه 1888 برميل يوميا اضافة الى حقل الحكيم التابع لشركة زويتينة بمعدل انتاج 3000 برميل يوميا

وذكرت المؤسسة ان حقل الظهرة يتراوح انتاجه بين 1700 الى 2000برميل يوميا

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات الإنتاج النفطي في البلاد