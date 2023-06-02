ليبيا.. ميناء طرابلس يستقبل شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات الكهرباء

استقبل ميناء طرابلس البحري في ليبيا، شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، في بيان لها، إن الشحنات موردة من شركة “نومس”، وجرى نقلها إلى مخازنها الرئيسية وتسلمها واتخاذ جميع الإجراءات المتبعة بالخصوص من قبل دائرة الفحص التابعة لإدارة المخازن.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتوفير احتياجات المحطات لضمان تشغيلها وتحسين أداء عملها.

ووصلت شحنات زيوت إلى مخازن شركة الكهرباء، الأربعاء الماضي، خاصة بمحطات التوليد، وجرى إرسال جزء منها إلى محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.