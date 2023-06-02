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قزيط: “الدبيبة” يواجه التحدي الأخطر أمام تشكيل حكومة مصغرة

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

أكد عضو مجلس الدولةأبو القاسم قزيطأن الحديث عن اتفاق أعضاء اللجنة، على تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على تنظيمالانتخابات المقبلة، هو «التحدي الأخطر» أمام رئيس للحكومة المنتهيةعبدالحميد الدبيبة“.

واستبعد قزيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «معارضة قوية من قبل البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وحتى من قبل حلفاءالدبيبة بالمنطقة، خصوصاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على مخرجات لجنة (6 + 6) الداعية، وفق ما تم تناقله، إلى استبدال حكومةالدبيبة».

ولفت إلى أن تجدد الصراع بين تشكيلات مسلحة بالعاصمة، مجرد «تحديات صغيرة، لا تشكل تأثيراً» في وضعية الدبيبة ومستقبلهالسياسي، مقارنة بتشكيل حكومة بديلة لحكومته.

وتحدث قزيط عن أن «صراع التشكيلات على مناطق النفوذ معضلة مستمرة منذ سنوات»، وقال إنها ستبقى مع مرشحة للاستمرار مستقبلاًما دامت المعالجات الخاطئة لها متواصلة، التي تكاد تنحصر بشرعنة بعض تلك التشكيلات وضمها لأجهزة ومؤسسات الدولة، مع الإبقاءعلى قياداتها الميليشياوية .

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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