الزيداني يبحث مع عون والحويج رفع الدعم التدريجي عن المحروقات

الوطن| رصد

بحث وزير التخطيط في الحكومة منتهية الولاية محمد يوسف الزيداني، مع وزيري النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، وأعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة دراسات المحروقات السابقة، تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات.

وناقش الاجتماع رؤية وزارة التخطيط منتهية الولاية للإصلاح الجزئي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي للمحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأهمية استخدام نظام بطاقات الوقود الإلكترونية لتخصيص حصص محددة من المحروقات للمواطنين بالسعر المدعوم.

وتضمن الاجتماع، توصيات اللجنة لنجاح إستراتيجية إصلاح الدعم، وأهمية تصميم برنامج وطني لشبكة الحماية الاجتماعية، لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.