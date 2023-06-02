قصف جوي يتهدف مواقع بسواحل زوارة ومديرية الأمن تحذر

أكدت مصادر محلية بمدينة زوارة، أن طيرانا مسيرا يشن هجمات متتالية ويقوم بقصف عدة مواقع بسواحل مدينة زوارة ومحيطها، حيث تنشط عصابات تهريب الوقود والبشر.

ورجحت المصادر أن تكون عمليات القصف هذه ضمن الحملة التي أعلنت عنها حكومة الوحدة بدعوى مكافحة المهربين وعصابات الاتجار بالبشر، والتي أبتدأت قبل أيام بمدينة الزاوية، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات.

ووجهت مديرية أمن زوارة، تنبيه وتحذير للمواطنين قالت فيه “نظرا للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، يطلب من جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا لتلك الضربات وذلك حفاظا على سلامتهم”.