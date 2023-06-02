عقب القصف المسير.. مديرية أمن زوارة تدعو المواطنين للابتعاد عن الأماكن المشبوهة

طالبت مديرية الأمن زوارة، اليوم الجمعة جميع المواطنين للابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية .

وفي وقت سابق، شن طيران مسير تابع لحكومة الوحدة الوطنية لهجمات متتالية استهدفت عدة مواقع بسواحل مدينة زوارة ومحيطها، حيث تنشط عصابات تهريب الوقود والبشر.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس إن الحملة على الساحل الغربي “مدروسة”، مؤكدا رصد مواقع التهريب ومساراته.

وأوضح الدبيبة أن العملية الأمنية بمنطقة الساحل الغربي جاءت استجابة لنداء الأهالي لإنهاء وجود من سمّاهم “المجرمين”.

وقال: “سنلاحق كافة المطلوبين ولن نسمح لأحد بالدفاع عنهم” مؤكدا أن الطيران المستخدم في العملية الأمنية غرب ليبيا “مملوك لليبيين وقادته ليبيون”.

وكشف الدبيبة أن العمليات تتم على مرحلتين، الأولى الاستهداف بالطيران المسير والثانية القبض على المطلوبين.