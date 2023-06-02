مجلس الأمن يجدد تكليف العملية البحرية إيريني

جدد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة للعملية البحرية “إيريني” ليسمح لها بالاستمرار في تفتيش السفن قبالة ساحل ليبيا، التي يُشتبه في انتهاكها قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

و قالت مندوبة روسيا خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، إن روسيا كانت أول من سعى إلى إنجاح آلية التفتيش للحد من تدفق الأسلحة، إلا إنها احتجت على أن تكون العملية مقصورة على دول الاتحاد الأوروبي ما ترتب عليه عمليات تفتيش موجهة ضد أطراف دون غيرها.

فيما رحبت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة بالقرار الصادر عن جلسة مجلس الأمن اليوم وقالت إنه مهم لمنع انتشار الأسلحة في ليبيا من أجل حماية المدنيين.

يشار إلى أن العملية البحرية الأوروبية “إيريني”، المختصة بعمليات تفتيش السفن المشتبه في نقلها لأسلحة إلى ليبيا، وبدأت نشاطها منذ العام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.