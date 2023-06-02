الدبيبة يشرف على اعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى

ليبيا – أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، على عقد ورشة عمل بالمدينة القديمة، حول اعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى، والمرحلة الثانية من تطوير وسط المدينة.

الدبيبة قال بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي، إنه حريص على عقد مثل هذه الاجتماعات في إطار ورشة العمل، بعيدا عن الشكل التقليدي المتبع في الاجتماعات الرسمية، لضمان توسيع دائرة التفكير، والعصف الذهني، وهو ما يناسب العمل الهندسي، بحسب وصفه.

وتضمنت ورشة العمل ستة محاور، أولها المخطط العام للواجهة، والمخطط الوظيفي للكورنيش، وصيانة وتطوير ميناء طرابلس، ومشروع تطوير وسط المدينة، إضافة إلى المقترح المقدم بشأن مشروعات تطوير المدينة وموسمها الصيفي.

هذا وشارك في الاجتماع عدد من المهندسين المختصين، إضافة إلى مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية في الحكومة.