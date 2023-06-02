الحكومة المنتهية تتابع مشاريع التنمية في بلديات العزيزية الكبرى

الوطن| رصد

تابع وزيري الحكم المحلي والإسكان والتعمير في الحكومة المنتهية، بدر الدين التومي، وأبو بكر الغاوي، مشروعات التنمية في بلديات العزيزية الكبرى.

وركز اللقاء على مناقشة مشروعات التنمية في البلديات الـ (8) (العزيزية– الناصرية – العامرية، – المعمورة – الزهراء – السواني– الجليدة– الماية) والتي تشمل على عددٍ من المدارس والعيادات المجمعة والمراكز الصحية والثقافية، والطرق وآبار المياه، وكذلك مراجعة المشروعات التنموية في نطاق هذه البلديات والتحقق من نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات تحت التنفيذ ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تحتالتعاقد.