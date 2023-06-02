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الحكومة المنتهية تتابع مشاريع التنمية في بلديات العزيزية الكبرى

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تابع وزيري الحكم المحلي والإسكان والتعمير في الحكومة المنتهية، بدر الدين التومي، وأبو بكر الغاوي، مشروعات التنمية في بلديات العزيزية الكبرى.

وركز اللقاء على مناقشة مشروعات التنمية في البلديات الـ (8) (العزيزيةالناصريةالعامرية،المعمورةالزهراءالسوانيالجليدةالماية) والتي تشمل على عددٍ من المدارس والعيادات المجمعة والمراكز الصحية والثقافية، والطرق وآبار المياه، وكذلك مراجعة المشروعات التنموية في نطاق هذه البلديات والتحقق من نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات تحت التنفيذ ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تحتالتعاقد.

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الوطن الليبية

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