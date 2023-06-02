بالصور.. اللواء 444 يلقي القبض على مطلوب خطـير فرّ من السّجن عام 2011

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية عن القاء القبض على شخصين بتهم مختلفة أحدهم مطلوب ومحكوم اعدام هرب من السجن عام 2011 .

و تمكّنت مفرزةٌ من مفارز الْجَيْشِ اللّيبي من إلقاء القبض على المدعو: ( ن، ض، م ) المحكوم بالإعدام والذي فرّ من السّجن عام “2011”..

وفي سياقٍ آخر، تمكّنت مفرزةٌ من مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبي وفي كمينٍ محكم من إلقاء القبض على المدعو: ( ر، م، م ) وبحوزته عدد “2 كيلوا” من مخدر الحشيش..

سيتم التحقيق معه وإحالته لجهات الاختصاص.

أمّا في باب ردّ الحقوق والمظالم لأصحابها؛ قامت مفرزةٌ من مفارز الْجَيْشِ اللّيبي من إرجاع سيارة أحد المواطنين لصاحبها بعدما سُرِقَتْ منه منذ “11 عاماً”.