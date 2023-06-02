حبس مسؤول سابق لتزويره شهادات عقارية لبعض أملاك الدولة

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير إدارة التسجيل العقاري – بني وليد السابق لتزويره شهادات عقارية لبعض أملاك الدولة بغرض تحقيق منفعة غير مشروعة.

وقال النائب العام أن بعض شاغلي هذه العقارات تظلموا على التدابير التي تستهدف إزالة مظاهر التعدِّي على الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية في نطاق البلدية.

وأشار الصور الى أن شاغلي العقارات استندوا في مشروعية حيازتهم لتلك العقارات لشهادات عقارية خوَّلتهم سلطات المالك.

وأوضح الصور أنه بالتحقيق تبين انتفاء مشروعية التصرفات الواقعة على العقارات محل البحث لابتنائها على شهادات عقارية مزوَّرة.

وقال الصور أن الشهادات العقارية المزورة حرَّرها مدير الإدارة السابق؛ مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.

وأشار النائب العام الى أن المدير السابق مكّن من زُوِّرَت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بصحة ملكيتهم للعقارات.

وطالب الصور، بضبط المتصرِّفين في العقارات بغرض الحصول على نفع غير مشروع؛ وغيرهم ممن أسهموا جنائياً في هذه الواقعة.