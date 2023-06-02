للمرة الأولى في زوارة.. ضربات جويّة بالطيران المسير استهدفت هــذه المواقع

ضربات جديدة بطائرات مسيرة استهدفت اليوم الجمعة، مواقع مهربين في إطار عملية أمنية واسعة أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ضد مواقع للمهربين منذ أواخر مايو الماضي.

ونفذ الطيران المسير 3 ضربات جوية بمدينة زوارة، استهدفت واحدة ميناء زوارة وضربتان استهدفتا أوكارًا لتهريب الوقود دون أي أضرار بشرية.

وكان محمد الحداد رئيس الأركان العامة بـطرابلس كان قد كشف خلال اجتماعه أمس مع الدبيبة وقادة عسكريين، أن العمليات الأمنية التي تنفذها وزارة الدفاع حاليا في الزاوية ومناطق غرب طرابلس، لن تقتصر على مدينة واحدة بل ستشمل أغلب مدن المنطقة الغربية، التي تواجه جرائم.