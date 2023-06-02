| صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق برنامجاً لتدريب القابلات في ليبيا

|

2023/06/02 على الساعة 22:35

: أطلق مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بالتعاون مع وزارة الصحة برنامجاً لبناء القدرات ودعم القابلات في ليبيا.

وقال مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان عبر صفحته علي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أنه إحتفالا باليوم العالمي للقابلات، يجري الصندوق البرنامج لمدة 5 أيام بالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية وجمعية القبالة الليبية، ويستهدف تدريب القابلات على التباعد بين الولادات.

وتشارك في التدريب القابلات العاملات في مستشفى الجلاء ومركز الغدير للصحة الأولية، وعيادات الحريات ومركز خالد بن الوليد للصحة الأولية والمركز الصحي حطين ومكتب الخدمات الصحية حي الأندلس، مشيرًا إلي أن دعم خدمات التمريض والقبالة وتمويل التدريب تم عبر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.