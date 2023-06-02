عماد السائح يكشف تفاصيل العملية الانتخابات القادمة هذا العام

كشف رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح تفاصيل العملية الانتخابات القادمة مؤكدًا البدء بالانتخابات هذه السنة.
أبرز ماجاء في حديث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح :
- طلبنا من لجنة 6+6 أن تترك الآجال الزمنية للانتخابات للائحة التنظيمية التي سوف تصدر مباشرة بعد استلام المفوضية للقوانين الانتخابية.
- السبب في ذلك أننا أمام ثلاث عمليات انتخابية سوف تواجهها المفوضية والشرط الملزم للمفوضية هو التزامن.
- جميع المراحل رغم اختلاف طبيعة كل عملية انتخابية يجب أن تكون متساوية أي مرحلة تسجيل الناخبين – مرحلة تسجيل المرشحين- استلام البطاقات والطعون.
- طلبنا من لجنة 6+6 أن تترك عملية تحديد الآجال للائحة التنظيمية لأننا لا نستطع أن نحدد مواعيد مسبقة في ظل هذه الظروف وفي ظل ثلاث عمليات انتخابية كبيرة جدًا ومتزامنة.
- جاهزية القوانين تتوقف على توافق لجنة 6+6 فالمفوضية بمجرد استلام القوانين الانتخابية قد تأخذ أسبوعين على اقصى تقدير لتجهيز منظومة الناخبين والتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية لتحديث سجل الناخبين.
- سوف نبدأ في 2023 حال استلامنا للقوانين وبدء العمل بالعملية الانتخابية حسب المعطيات على الساحة.
- هناك جولتان بخصوص الرئاسية وبالتالي ممكن أن ننجز الجولة الأولى في نهاية هذه السنة لو استلمنا القوانين الانتخابية في وقت مبكر، في شهر يوليو.
- في هذه الحالة ستكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بداية السنة الجديدة.
- المفوضية جاهزة بكل ما لديها من إمكانيات لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ القوانين التي سوف تسلم اليها في الوقت المحدد لذلك.
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