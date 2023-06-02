عماد السائح يكشف تفاصيل العملية الانتخابات القادمة هذا العام

كشف رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح تفاصيل العملية الانتخابات القادمة مؤكدًا البدء بالانتخابات هذه السنة.

أبرز ماجاء في حديث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح :