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عماد السائح يكشف تفاصيل العملية الانتخابات القادمة هذا العام

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح تفاصيل العملية الانتخابات القادمة مؤكدًا البدء بالانتخابات هذه السنة.

أبرز ماجاء في حديث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح :

  • طلبنا من لجنة 6+6 أن تترك الآجال الزمنية للانتخابات للائحة التنظيمية التي سوف تصدر مباشرة بعد استلام المفوضية للقوانين الانتخابية.
  • السبب في ذلك أننا أمام ثلاث عمليات انتخابية سوف تواجهها المفوضية والشرط الملزم للمفوضية هو التزامن.
  • جميع المراحل رغم اختلاف طبيعة كل عملية انتخابية يجب أن تكون متساوية أي مرحلة تسجيل الناخبين – مرحلة تسجيل المرشحين- استلام البطاقات والطعون.
  • طلبنا من لجنة 6+6 أن تترك عملية تحديد الآجال للائحة التنظيمية لأننا لا نستطع أن نحدد مواعيد مسبقة في ظل هذه الظروف وفي ظل ثلاث عمليات انتخابية كبيرة جدًا ومتزامنة.
  • جاهزية القوانين تتوقف على توافق لجنة 6+6 فالمفوضية بمجرد استلام القوانين الانتخابية قد تأخذ أسبوعين على اقصى تقدير لتجهيز منظومة الناخبين والتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية لتحديث سجل الناخبين.
  • سوف نبدأ في 2023 حال استلامنا للقوانين وبدء العمل بالعملية الانتخابية حسب المعطيات على الساحة.
  • هناك جولتان بخصوص الرئاسية وبالتالي ممكن أن ننجز الجولة الأولى في نهاية هذه السنة لو استلمنا القوانين الانتخابية في وقت مبكر، في شهر يوليو.
  • في هذه الحالة ستكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بداية السنة الجديدة.
  • المفوضية جاهزة بكل ما لديها من إمكانيات لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ القوانين التي سوف تسلم اليها في الوقت المحدد لذلك.

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المشهد

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