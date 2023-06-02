الطيران المسير يقصف مواقع جديدة في مدينة الزاوية

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الجمعة عن قيام طائرة مسيرة بدون طيار بقصف منطقة بوصره في الزاوية حيث استهدفت سيارات مسلحة واستراحة القيادي المسلح سالم اللطيف.

ويأتي ذلك عقب تنفيذ ضربات جديدة بطائرات مسيرة استهدفت مواقع مهربين بمدينة زوارة اليوم الجمعة في إطار عملية أمنية واسعة أطلقتها حكومة الوحدة .

ونفذ الطيران المسير 3 ضربات جوية بمدينة زوارة، استهدفت واحدة ميناء زوارة وضربتان استهدفتا أوكارًا لتهريب الوقود دون أي أضرار بشرية.

وكان محمد الحداد رئيس الأركان العامة بـطرابلس كان قد كشف خلال اجتماعه أمس مع الدبيبة وقادة عسكريين، أن العمليات الأمنية التي تنفذها وزارة الدفاع حاليا في الزاوية ومناطق غرب طرابلس، لن تقتصر على مدينة واحدة بل ستشمل أغلب مدن المنطقة الغربية، التي تواجه جرائم.