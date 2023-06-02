| مجلس الأمن الدولي يجدد إذن تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

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2023/06/02 على الساعة 20:39

(الشاهد): جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الإذن للدول بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، التي يُشتبه في انتهاكها قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ورحبت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة بالقرار الصادر عن جلسة مجلس الأمن اليوم الجمعة، الذي حمل رقم 2684. وقالت البعثة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، تعليقا على القرار إنه مهم لمنع انتشار الأسلحة في ليبيا من أجل حماية المدنيين.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية إيريني منذ العام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن في مهمة تفتيش السفن. ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك في ثلاث مناسبات.

كما حققت العملية في رحلات 9361 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر الراديو، وزار عناصرها 470 سفينة بموافقة قادتها، إضافة إلى التحقيق في 1153 رحلة جوية مشبوهة و25 مطاراً و16 ميناء.

الشاهد، 02/06/2023