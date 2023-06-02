مندوبة روسيا: نحن أول من أطلق آلية التفتيش للحد من الأسلحة في ليبيا

الوطن| رصد

قالت مندوبة روسيا خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا إن روسيا كانت أول من سعى إلى إنجاح آلية التفتيش للحد من تدفق الأسلحة في ليبيا.

وأضافت المندوبة إن الاتحاد الروسي على غرار ما فعل في العام الماضي قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي أعدته فرنسا لضمان تنفيذ حظر الأسلحة.

وذكرت المندوبة الروسية بأن روسيا إلى جانب أعضاء مجلس الأمن كانت أول من أطلق هذه الآلية وكانت على علاقة بأهمية إنجاح عملية التفتيش في الإطار الليبي.

وأوضحت مندوبة روسيا لدى مجلس الأمن نأمل أن تساهم هذه الاجراءات في الحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة في الساحل الشمالي للبلاد، موضحة نظام التفتيشبات مركزاً في الاتحاد الأوروبي لوحده.

وأشارت مندوبة روسيا إلى أن الأنشطة البحرية لم تأتي بأي نتائج عملية لجهة تثبيت الوضع على الأرض، وخلال فترة العمل كان من الصعب أن نرى أي ضبط لأسلحة غير مشروعة، وإن رئاسة العمليات توصلت إلى استنتاجات لا سيما إلى طبيعة عمليات التفتيش التي قاموا فيها.

وذكرت مندوبة روسيا لدى مجلس الأمن، أن هذا العام لم يتحسن الوضع، وما زالت الأسلحة تتدفق إلى المنطقة، مشيرة إلى الانتقائية في عمليات التفتيش ونتيجة لذلك هناك منتهكينمحتملين لحظر الأسلحة.