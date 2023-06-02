شاهد بالفيديو : حريق هائل و الطيران المسير يجدد القصف على مواقع بمدينة زوارة

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الجمعة عن قصف الطيران المسير مجددًا على عدة مواقع بمدينة زوارة أستهدفت أوكار التهريب .

وأشار شهود العيان الى أن الطيران المسير يحلق بكثافة بأكثر من طائرة في سماء المنطقة من الزاوية الى زوارة.

واشتعلت النيران في أحد صهاريج الوقود في زوارة، بعد استهدافه بالطيران .

وفي السياق، طالبت مديرية الأمن زوارة، اليوم الجمعة جميع المواطنين للابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية .

وفي وقت سابق، شن طيران مسير تابع لحكومة الوحدة الوطنية لهجمات متتالية استهدفت عدة مواقع بسواحل مدينة زوارة ومحيطها، حيث تنشط عصابات تهريب الوقود والبشر.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس إن الحملة على الساحل الغربي “مدروسة”، مؤكدا رصد مواقع التهريب ومساراته.