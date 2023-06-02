شاهد بالفيديو.. تصوير جوي للحظة استهداف وقصف مواقع التهريب بمدينة زوارة

وثق تصوير جوي، اليوم السبت لقطات للحظة القصف الجوي الذي شنته وزارة الدفاع على مواقع التهريب بمدينة زوارة وتحرك القوات العسكرية التابعة للعملية على الأرض للقبض على المهربين.

وفي وقت سابق، شن طيران مسير تابع لحكومة الوحدة الوطنية هجمات متتالية استهدفت عدة مواقع بسواحل مدينة زوارة ومحيطها، حيث تنشط عصابات تهريب الوقود والبشر.

وطالبت مديرية الأمن زوارة، اليوم الجمعة جميع المواطنين للابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية .