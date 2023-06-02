روسيا وفرنسا يبحثان التعاون الثنائي بشأن ليبيا

كشفت الخارجية الروسية عن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والسفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، حول التعاون الثنائي بشأن ملفي ليبيا ومالي في مجلس الأمن الدولي وتحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية أفادت فيه أنه الجانبين الفرنسي والروسي ناقشا أيضا أنشطة الأمم المتحدة الحالية وإصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى عدد من النزاعات الإقليمية وقضايا الأمن الغذائي العالمي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعيا إلى زيادة الضغط على روسيا بفرض “عقوبات جديدة” بحسب بيان مشترك صدر عن البلدين بعد محادثاتهما مساء الأحد الماضي،في باريس.