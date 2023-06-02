تحت رعاية الأمم المتحدة.. “روسيا وفرنسا” يبحثان التعاون الثنائي بشأن ليبيا

كشفت الخارجية الروسية عن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والسفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، حول التعاون الثنائي بشأن ملفي ليبيا ومالي في مجلس الأمن الدولي وتحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية أصدرته لتوضيح عدم «إحراز أي تقدم بشأن صادرات الأسمدة والمواد الغذائية الروسية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود» وفق ما أبلغ سيرجي فيرشينين السفير الفرنسي لدى موسكو مساء أمس الخميس.

وفقاً لبيان الخارجية الروسية، ناقش الجانبان أيضاً أنشطة الأمم المتحدة الحالية وإصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى عدد من النزاعات الإقليمية وقضايا الأمن الغذائي العالمي