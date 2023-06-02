شاهد بالفيديو : أبوزريبة يرد على الدبيبة بشأن الضربات الجوية بالطيران المسير

رد عضو مجلس النواب علي أبوزريبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد مؤتمره أمس الخميس، بشأن الضربات الجوية بالطيران المسير، التي شُنت على ميناء الماية ومنطقة أبو صرة بمدينة الزاوية.

وقال علي أبوزريبة أنه لا صحة لإدعاءات الدبيبة بشأن قصف الطيران المسير لمواقع التهريب في ابوصرة و ميناء الماية و القصف غرضه سياسي.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن العملية الأمنية لتأمين الزاوية والساحل الغربي تستهدف أوكار تجارة المخدارات وتهريب الوقود والبشر والجريمة المنظمة.

وأضاف أن العملية الأمنية ستتم على مرحلتين الأولى بالطيران المسير والثانية القبض على كافة المطلوبين.

وأشار الى أنه تم استهداف أوكار المخدرات وتهريب الوقود جنوب الزاوية وقوارب تهريب البشر بميناء الماية وقوارب تهريب البشر بميناء زوارة وأوكار المخدرات بالهجيلات.