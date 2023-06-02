العنود السنوسي تروي تفاصيل مصرع شقيقها بعد مشاركته باجتماع في براك الشاطئ

كشفت العنود ابنة اللواء عبدالله السنوسي تفاصيل مقتل شقيقها بعد مشاركته باجتماع المشايخ في براك الشاطئ.

وقالت العنود في تصريحات صحفية : “شقيقي قُتل في سبها بآلة حادة “موس” وليس بطلقات نارية”.

وأشارت العنود الى أن الجاني تشاجر مع أخيها ثم ذهب إلى سيارته وأحضر منها الآلة الحادة وضربه في قدمه في الوريد الشرياني المُغذي للجسم.

وأضافت العنود :” لم يُسعف أحد شقيقي إلى أن تم نقله إلى عدد من المستشفيات منعدمة الخدمات كما هو وضع القطاع الصحي في ليبيا”.

وتابعت العنود قائلة :”شقيقي لم يعمل بالسياسة لكنه حضر اجتماعًا في براك الشاطئ دعا إليه المشائخ وتحدث بحماس الشباب وأخذ عليه الكلام”.

وقالت العنود :”حذرنا أخي من التواجد في سبها أو براك الشاطئ لكنه كان يرفض الخروج من ليبيا دون أن يخرج الوالد”.

وناشدت العنود بحضور والدها لجنازة ابنه لكن لم يتواصل معها أحد مؤكدة أنه في العموم لا يتواصل معهم أحد.

وقالت العنود :”عندي ثقة كبيرة في عدالة القضاء الليبي حتى وإن كنا مختلفين في الآراء مع الحكومة”.

وأكملت العنود قائلة أنه من المستحيل أن يتم حرمان أب من إلقاء النظرة الأخيرة على ابنه المتوفي.

وأضافت أن :”خبر الوفاة وصل أبي وتواصل معنا وطالبنا بالصبر والتحمل والقوة في مواجهة هذه الأزمة و أبي قال إنه من المستحيل أن يُسمح له برؤية ولده رغم أنه يتمنى ذلك”.