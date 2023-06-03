ابن شقيق “أبوعجيلة”: تم تأجيل المحاكمة لشهر أكتوبر المقبل

أكد عبدالمنعم المريمي، نجل شقيق أبوعجيلة مسعود، تأجيل إحدى المحكمة الأمريكية، جلسة محاكمة عمه إلى أكتوبر المقبل، وحولتها كسابقاتها من الجلسات إلى جلسة استماع فقط.

وأضاف المريمي، “لم نتلق أي مساعدة مالية من أي جهة أو حكومة بشأن دفع أتعاب فريق الدفاع”.