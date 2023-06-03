ابن شقيق “أبوعجيلة”: تم تأجيل المحاكمة لشهر أكتوبر المقبل

أكد عبدالمنعم المريمي، نجل شقيق أبوعجيلة مسعود، تأجيل إحدى المحكمة الأمريكية، جلسة محاكمة عمه إلى أكتوبر المقبل، وحولتها كسابقاتها من الجلسات إلى جلسة استماع فقط.
وأضاف المريمي، “لم نتلق أي مساعدة مالية من أي جهة أو حكومة بشأن دفع أتعاب فريق الدفاع”.
الجدير بالذكر أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كانت قد قامت بتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن لمحاكمته في قضية لوكربي، رغم إغلاق الملف ودفع تعويضات باهظة لعائلات الضحايا.
ويعتبر مسعود ثالث ليبي يُنقل إلى الولايات المتحدة خلال العقد الأخير في ظروف قانونية غامضة ليخضع للمحاكمة بتهمة متعلقة بالإرهاب.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك