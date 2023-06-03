| بعد الزاوية.. قصف جوي لمواقع تهريب الوقود في زوارة

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2023/06/02 على الساعة 19:09

: قصف الطيران المسير التابع للجيش الليبي، اليوم الجمعة، مواقع تهريب الوقود في زوارة، وذلك في إطار العملية العسكرية لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية والتي أعلنت أنها تستهدف القضاء على التهريب والجريمة بالساحل الغربي.

وكشفت صور ومقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي عن أعمدة دخان كثيفة ناتجة عن قصف مستودعات مهربي الوقود.

ودعت مديرية أمن زوارة جميع المواطنين إلى “الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تكون هدفا لتلك الضربات”

وتأتي هذه الغارات الجوية عقب مثيلاتها قبل أيام في الزاوية والتي أدت إلى إصابة مدنيين وإلى جدل كبير حول نتائجها وأسبابها.