برلماني مصري: لا بد من وجود حكومة مصغرة لإدارة ملف الانتخابات الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إنّ القاهرة لم تبتعد إطلاقًا عن الملف الليبي وتابعته بشكل أو بآخر، سواء في الاتصالات التي كانت تجري مع مجلس النواب الليبي والمستشار عقيلة صالح أو مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأشار البكري إلى الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري مؤخرًا إلى طرابلس ولقاءه برئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، وأيضًا زيارة بنغازي ولقاء مسؤولين من بينهم وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة.

وأكد عضو مجلس النواب المصري في تصريحات تلفزيونية، أنّ ‏مصر تسعى إلى وجود توافق في تشكيل حكومة من كلا الجانبين، فيوجدأسماء قد طرحت وقد كان مجلس النواب الليبي قد رشح وزير المالية أسامة حماد، وهو شخصية مقربة من المشير خليفة حفتر.

وأيّد البكري اقتراح الحكومة الموحدة ‏بوجود حكومة مصغرة لمدة ستة أشهر مهمتها إدارة ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخاصة أنالمبادرة الأممية والاجتماعات التي تجري في بوزنيقة الآن ربما تكون قد توصلت لهذا الأمر وأثنت عليه.

ونوّه عضو مجلس النواب المصري على ضرورة‏ الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المقترح، بإن تكون الانتخابات البرلمانية فيديسمبر، وتكون الانتخابات الرئاسية في يناير كما هو من المقرر.

وذكر بكري، أن الشروط المقترحة المتعلقة بازدواجية الجنسية، والمرشح العسكري، وأيضًا المرشح الذي صدر ضده حكم ومطلوب قضائيًا منالمجتمع الدولي، كانت محور المباحثات في اللقاءات التي تمت مع الوفد الأمني المصري في طرابلس وفي بنغازي.