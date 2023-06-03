القبض على “نيجيري” الجنسية قام بقتل أحد العمالة الوافدة بالسهل الغربي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، عن ضبط وافد متهم بقتل أحد العمالة الأجنبية بمنطقة السهل الغربي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي تمكنوا من القبض على شخص نيجيري الجنسية قام بقتل أحد العمالة الوافدة ولاذ بالفرار».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكن اعضاء فريق التحري والقبض المشترك بمديرية أمن صبراتة، من القبض على شخص مطلوب لارتكابه جريمة قتل عمد بدائرة اختصاص مركز شرطة القرضة التابع لمديرية أمن سبها ؛ واتخذت الإجراءات القانونية حياله لحين تسليمه لجهة الاختصاص.