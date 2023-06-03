الصول: من الضروري أن تجرى جولة الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية

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قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن لجنة “6+6” توصلت إلى توافقات مضنية، والضروري في ذلك هو ما ينص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأضاف الصول، في تصريحات صحفية، أن توافق اللجنة على جميع التفاصيل يعني تحديد المواعيد بدقة، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2023، يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة، مهمتها الإشراف على الانتخابات وإدارة البلاد خلال الفترة المقررة عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي والأمني.

وبشأن اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، قال الصول: “من غير المستبعد عقد لقاء بين المستشار صالح والمشري في هذا الشأن لبحث التفاصيل“، مؤكدًا أنه من الضروري أن تجرى جولة الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات التشريعية.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يسمح للعسكريين بالترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك مزدوجي الجنسية على أن يتم التنازل عنها حال الفوز.