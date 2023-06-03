“المشكوي” ينفي ادعاءات الدبيبة بشأن قصف ميناء الماية

الوطن| رصد

نفى مدير إدارة مكافحة التوطين والهجرة الغير الشرعية التابع لجهاز الدعم والاستقرار نقطة ميناء الماية، العميد ميلاد علي المشكوي، ما جاء بتصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة حول مايحدث في مدينة الزاوية.

وأضاف المشكوي في فيديو مسجل، “نحن ننفي الادعاءات التي صدرت من اللجنة المشتركة المكلفة في المنطقة الغربية، التي تنص على أن القوارب التي تم قصفها في مناء الماية من قِبل الطيران المسير، هي قوارب غير شرعية تم استخدامها في نقل المخدرات والبنزين.

وأكد مدير إدارة المكافحة أن القوارب التي تم قصفها كانت خاصة بالنقطة وقد تم استخدامها لمكافحة الهجرة والتهريب وفق القانون.

وأضاف المشكوي مؤكدًا عدم معرفتهم إلى الآن بأسباب هذه الضربات التي وجهت إليهم، وتساءل،” لماذا تتم مقارنتنا بمواقع تهرب نحن مننقوم بمكافحتها وتسليم بضائعهم،ويوجد أوراق نيابة تثبت ذلك.

وختم مدير إدارة المكافحة الفيديو المسجل قائلًا:” ‏نحن جهة حكومية تابعة للدولة ولسنا جهة خارجة عن سيطرتها، فلماذا تتم معاملتنا بهذهالطريقة.

وأكد المشكوي استشهاد شخصين وإصابة أربعة، بالاستهداف الذي نفذه الطيران المسير على ميناء الماية.

وقد فسر مدير إدارة المكافحة تقدم عدد من الأفراد إلى القارب الثاني بعد استهداف الأول كان لسبب إنقاذ الأجهزة المستخدمة في المكافحةوالموجودة في القارب.