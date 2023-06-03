المفوضية العليا للانتخابات تستعد لانطلاقة العمل مع سفيرات التوعية الانتخابية “الجيل الثاني”

الوطن|متابعات

تابعت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب استعدادات المفوضية لانطلاقة العمل مع سفيرات التوعية الانتخابية، الجيل الثاني، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم يوم أمس الخميس بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت ورئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب ومنسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية بكافة مناطق ليبيا.

واستعرض الاجتماع ملف سفيرات الجيل الثاني من حيث الأعداد المستهدفة وبرامج التدريب المزمع تنفيذها للسفيرات خلال الانتخابات المخطط لها هذا العام.