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الحصادي: الليبيون يريدون انتخابات بشكل عاجل دون مماطلة ومراوغة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن هناك من يريد استمرار حكومة عبدالحميد الدبيبة واستمرار الانقسام.

وقال الحصادي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لنكن صرحاء هناك من يريد بقاء حكومة الوحدة الوطنية، وهناك من يريد استمرار الانقسام”.

وأضاف الحصادي:” هناك من يريد حكومة جديدة، وهناك من يريد انتخابات برلمانية فقط”.

وتابع:” هناك من يريد انتخابات رئاسية مفصلة، وهناك من يريد انتخابات رئاسية لا تبعد أحدا”.

وأكد أن الليبيبن يريدون انتخابات تجدد الشرعية بشكل عاجل دون مماطلة ومراوغة ومخاتلة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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