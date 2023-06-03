الحصادي: الليبيون يريدون انتخابات بشكل عاجل دون مماطلة ومراوغة

اعتبر منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن هناك من يريد استمرار حكومة عبدالحميد الدبيبة واستمرار الانقسام.

وقال الحصادي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لنكن صرحاء هناك من يريد بقاء حكومة الوحدة الوطنية، وهناك من يريد استمرار الانقسام”.

وأضاف الحصادي:” هناك من يريد حكومة جديدة، وهناك من يريد انتخابات برلمانية فقط”.

وتابع:” هناك من يريد انتخابات رئاسية مفصلة، وهناك من يريد انتخابات رئاسية لا تبعد أحدا”.

وأكد أن الليبيبن يريدون انتخابات تجدد الشرعية بشكل عاجل دون مماطلة ومراوغة ومخاتلة.