حرارة شديدة ورياح مثيرة للأتربة.. موجة طقس سيئة تضرب غرب ليبيا

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من مساء اليوم، بمنخفض صحراوي مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال المركز في بيان حول بيان حالة الطقس اليوم السبت، إنه الطقس لا يزال مستقرا اليوم على مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي .

في راس إجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق الساحلية والدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتكون ما بين 31 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية من هذا اليوم خاصة على مناطق الدواخل.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وترتفع يوم الغد على مناطق الخليج والدواخل.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على تازربو والكفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الإثنين .