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اليوم.. انطلاق جائزة ليبيا للقرآن الكريم بدعم من اللواء طارق بن زياد

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت مدينة بنغازي  60 مُتسابقاً من مُختلف دول العالم للمشاركة في جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم، بدعم من  اللواء طارق بن زياد.

ومن المنتظر أن تنطلق مسابقة حفظ و تجويد القرآن الكريم بنسختها الـ 11 اليوم السبت، في تمام الخامسة مساءً، والدعوة عامة.

ويمثل ليبيا في تلك المسابقة؛ «صهيب محمد عبدالكريم الحبوني»؛  في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا. و«عبدالسلام فتحي المبروك العمروني» في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تقام داخل معسكر لواء طارق بن زياد في طريق البحر “الصابري” بجوار الجسور التي تمت صيانتها مؤخراً عقب الاطاحة بها من قبل مجرمي تنظيم داعش و مواليهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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