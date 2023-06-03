منخفض صحراوي اليوم.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من السبت 03 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 03 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا يزال الطقس مستقر هذا اليوم على مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي ، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من مساء اليوم بمنخفض صحراوي مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق الساحلية و الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة تصل سرعتها يوم الغد إلي (50)كم/س علي بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ علي المناطق الساحلية وتكون مابين (31-37)مْ علي الدواخل , وتسجل زيادة تدريجية من هذا اليوم خاصة على مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلي شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة علي المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-33)مْ ولا تتجاوز (23)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر ,وتسجل ارتفاع يوم الغد على مناطق الخليج والدواخل.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على تازربو والكفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط هذا اليوم على تازربو .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ, وتسجل زيادة يوم الأثنين .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).