حبارات يسأل: لماذا لم يتخذ المركزي قرارا بتعديل سعر صرف الدينار

الوطن| رصد

قال الكاتب نورالدين حبارات في مقال له تعليقاً على تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى ليبيا إذا كان احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يقدر ب 82 مليار دولار حتى نهاية العام 2022 م إلى جانب أصول مجمدة، أصول المؤسسة الليبية للإستثمار بقيمة 70 مليار دولار



وأضاف حبارات، لماذا لم يتخذ المركزي بعد قرارا بإعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 3،5 بدلاً من 4.48 بهدفالتخفيف من معدلات التضخم المرتفعة التي أرهقت المواطنين و فاقمت من معاناتهم .



وتابع الإحتياطي يشكل قرابة ضعف إحتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الكويتي الذي يقدر ب 46 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.



وأشار إلى إن الدينار الكويتي يعادل قرابة 3.25 دولار و صندوق الثروة السيادي الكويتي يناهز من 700 مليار دولار .



وأوضح لماذا لم يعيد المركزي النظر في قرار سعر الصرف الذي برره خلال ديسمبر من العام 2020 م بإنه مجرد قرار مؤقت فقط بسببتوقف إنتاج النفط و إنخفاض أسعاره بسبب إنزلاق الاقتصادي العالمي في دائرة الركود جراء تفشي و إنتشار وباء كورونا أنذاك



وبين الإنتاج النفطي و منذ قرابة عام أستقر فوق حاجز 1.200 مليون برميل وفق لبيانات رسمية يومية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط ، والأسعار أستقرت في المتوسط ما بين 75 إلى 80 دولار للبرميل في المتوسط .

وذكر يتطلب الأمر من المركزي إتخاذ قرار بإعادة النظر في سعر صرف الدينار أو تفنيده لتصريحات رئيس بعثة صندوق النقد و بيان مدىدقتها و صحتها من عدمها ؟