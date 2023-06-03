المنصوري: مهربو النفط والمخدرات هم مجموعات مسلحة تعمل تحت غطاء حكومة الدبيبة

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، إن أغلب المجموعات المسلحة؛ تعمل تحت غطاء من الحكومة ويتقاضون في مرتباتهم من الدولة.

وأضاف المنصوري، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “المجموعات المسلحة التي تقوم بتهريب النفط والمخدرات والسلاح صحيح أنها تشكل خطرا على الأمن الوطني الإقليمي”.

وأكمل؛ “لكنهم في أغلبهم تحت غطاء من الحكومة ويتقاضون في مرتباتهم من الدولة ويرهبون الناس بأسلحتهم التي سلمتها لهم الدولة”.

وتابع؛ “وتعرف الدولة مواقعهم وتسليحهم وأهدافهم والكميات المهربة، ولمن تم تهريبها”.

وأوضح أنه “لما كانت هذه العمليات التي شارك فيها الطيران المسير هي ضرب من الأم لأولادها أو نزاع بين شركاء في جريمة التهريب فما ذنب الشعب التعيس الذي يعاني من تبعات هذه العمليات؟”.