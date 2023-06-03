ليبيا.. وزيرتا الشؤون الاجتماعية والثقافة تبحثان زيادة الأنشطة التوعوية

التقت وزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، والثقافة مبروكة توغي، حيث بحثتا سبل زيادة التوعية في الجانب الاجتماعي والثقافي وإقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وفي بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية، أكد أن اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ناقش تنسيق العمل بين الجانبين والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها التوعية في الجانب الاجتماعي والثقافي.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش تنسيق العمل بين الطرفين للمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع للرفع من مستوى برامج العمل المشترك بين الوزارتين.