بلها: تركيا لن تتخلى عن الدبيبة بسهولة 

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، إن الضربات الجوية في الزاوية تأتي في إطار التمهيد لزيارة الدبيبة المُرتقبة إلى إيطاليا، ومحاولة جديدة من قبل الدبيبة لإثبات اضطلاعه بمراعاة مصالح إيطاليا في مكافحة الهجرة غير المشروعة.

ولفت إلى أن استبدال حكومة الدبيبة كما يرغب عقيلة والمشري لن يتحقق إلا بتوافق مصر وتركيا، إذ لابد أن تتوافق مصر وتركيا أولاً على خريطة تحالفات سياسية جديدة، وبالتبعية حكومة جديدة منفذة لها، ومصر وتركيا هما الطرفان الإقليميان الأكثر تدخلاً بالساحة الليبية.

وأكد أن أنقرة لن تتخلى عن الدبيبة بسهولة وربما يكون هذا هو موقف روما أيضاً، فهي تعد بالمثل شريكاً قوياً لحكومته، و إعلان تشكيل حكومة جديدة يمثل تحديًا حقيقيًا للدبيبة، و استبدال حكومة الدبيبة لا يتطلب فقط توافق الأطراف المحلية وإنما يتطلب أيضًا توافق الدول الإقليمية ومباركة بعض الدول الغربية.