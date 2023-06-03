الحويج يبحث تنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية بمشاركة كافة المؤسسات ذات العلاقة التشريعية والتنفيذية والرقابية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الاقتصاد اجتماع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الأكاديمية الليبية ومدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس قسم المنتديات الدولية بالوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

ووجّه وزير الاقتصاد إدارة الشؤون القانونية وقسم المنتديات الدولية بالوزارة للبدء في إعداد اللائحة الخاصة بالمنتديات الاقتصادية وتحديد الأولويات ورسم الخطط التي يجب أن تسهم في وضع السياسات ونقل المعرفة وخلق آفاق لدعم قطاع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية ودورها في تعزيز الروابط الاقتصادية والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل التجارب والخبرات وطرح الفرص الاستثمارية وزيادة حجم الصادرات الليبية بالأسواق الدولية.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية وكليات الاقتصاد بالجامعات الليبية، ومترشحين للانتخابات البرلمانية.