المركزي والنقد الدولي يبحثان خارطة طريق المرحلة القادمة

بحث مصرف ليبيا المركزي مع صندوق النقد الدولي في واشنطن خارطة طريق المرحلة القادمة

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وفريق المصرف مع المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي بمقر الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي أشاد خلال اللقاء بجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستدامة المالية للدولة الليبية والمحافظة على الاحتياطيات وعلى الدينار الليبي في ظل حالة استثنائية ومعقدة شهدتها الدولة الليبية وصدامات اقتصادية تعرض لها الإقتصاد الليبي والإقتصاد العالمي، وجهود المصرف لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.