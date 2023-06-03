أمن بنغازي: ضبط عضو في شبكة دولية لتهريب البشر

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على متهم بنغلاديشي عضو بشبكة دولية لتهريب البشر عبر البحر مقابل مبالغ مالية كما يمتهن خطف العمالة الوافدة وتعذيبها.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني تلقى معلومات بشأن وجود شخص بنغلاديشي الجنسية قادم من مدينة طرابلس وقام بإستئجار منزل بمنطقة المساكن ويقوم بخطف العمالة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية وتعذيبهم مقابل فدية مبالغ مالية يطلبها من ذويهم.

وأشارت مديرية أمن بنغازي أن المعلومات الواردة تفيد بأن المتهم يقوم بتهريب البشر عن طريق البحر إلى دول اوروبا عبر الشواطئ الليبية مقابل مبلغ مالي 10.000 دينار للفرد الواحد.

وأصدر رئيس المركز عميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة تم مُداهمة المنزل وضبط الشخص المطلوب.

وجرى العثور على شخص آخر كان تحت التعذيب وأفاد أن المتهم قام بتصويره عارياً وطلب فدية من ذويه مبلغ وقدره 60.000 دينار.

وتم الانتقال إلى المركز وبالاستدلال مع الشخص المتهم اعترف بما نُسب إليه وبتفتيش هاتفه تم العثور على مقاطع فيديو توضح عمليات تهريب لمهاجرين غير شرعيين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة .