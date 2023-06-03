آمر نقطة الماية البحرية: القصف أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين

أكد آمر نقطة الماية البحرية ميلاد المشيكوي أن القصف الذي استهدفهم أدى إلى مقتل عنصرين إثنين وإصابة أربعة عناصر.

وأضاف آمر نقطة الماية البحرية في تصريح لقناة الحدث أنه لم يتم إبلاغهم بإخلاء الميناء قبل قصفه.

وأشار إلى أن القصف لا يهدف لمكافحة التهريب والمخدرات ولا مبرر له مبينا أنهم طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن القصف.

وشدد آمر نقطة الماية البحرية على أن جهودهم واضحة في مكافحة التهريب والمخدرات مبينا أن مجلس النواب لم ينسق معهم بشأن الرد على قصف الزاوية.