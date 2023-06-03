الارصاد توضح ملامح المنخفض الجوي القادم.. وأمطار رعدية بهذه المناطق اليوم

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، بشأن المنخفض الجوي الصحراوي والرياح والغبار والامطار اليوم وغداً الاحد.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من مساء اليوم بمنخفض صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر مصحوب بارتفاع بدرجات الحرارة ورياح نشطة السرعة من القطاع الجنوبى مما تسبب فى إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.

ووفقا للتقرير ينتقل تاثير المنخفض الصحراوي بداية من يوم الإثنين ليشمل مناطق شرق البلاد.

أمطار رعدية

وأشار التقرير إلى أن الطقس لا يزال مستقراً اليوم السبت على مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي, بينما تتكاثر السحب من حين لاخر علي بعض مناطق الشمال و مدن الدواخل للمنطقة الغربية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والله أعلم