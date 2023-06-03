مباحثات أممية جزائرية حول الأوضاع في ليبيا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مع وزير الشوؤن الخارجية الجزائري أحمد عطاف عددا من الملفات بينها الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الجزائرية أن غوتيريش ثمن عاليا خلال اللقاء الذي جرى في نيويورك دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم استقرار كل من ليبيا ومالي، ومساهماتها الفعلية في الدفع بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة والقارة بأكملها.

وتطرق الطرفان إلى عديد الملفات الإقليمية، على غرار الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والتطورات السياسية في مالي على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان استئناف مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، فضلا عن الأزمات في ليبيا واليمن والسودان.